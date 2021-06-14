Открытие КВПП на Донбассе: украинское правительство готово пойти на уступки

Власти Украины в очередной раз прислали гарантии безопасности при открытии КПВВ

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Боевики на Донбассе продолжают саботировать открытия контрольных пунктов въезда и выезда на линии разграничения. Об этом заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Люди с ОРДЛО должны иметь свободный доступ к нашей инфраструктуры. Этого сейчас нет. Людей не пускают, прикрываясь, в частности, COVID-19. Мы готовы, и на каждой встрече в ТКГ мы каждый раз говорим: давайте, чтобы завтра утром КПВВ были открыты. Предлагаем различные вариации «требований», которые предлагает Та сторона. Мы готовы ставить камеры, чтобы пересечение серой зоны было под контролем камер. Мы готовы, чтобы патрули ОБСЕ патрулировали, если есть такая необходимость», — отметила она.

Украинское правительство, как она отметила, создало все условия со своей стороны для открытия КПВВ. Также украинская сторона готова идти на уступки.

«Мы в очередной раз прислали гарантии безопасности при открытии КПВВ, но кажется, что все это искусственные преграды для того, чтобы люди с той стороны не приходили на подконтрольную правительству Украины территорию и не видели, как она изменилась. Потому что за эти 1−1 5 года мы много вложили и в развитие дорог, и в железнодорожное сообщение, и думаем даже о аэропорте», — добавила она.

Ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда, которые находятся на линии соприкосновения на временно оккупированном Донбассе, готовы к приему граждан Донбасса, которые желают вакцинироваться от коронавирусной болезни.