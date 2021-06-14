Общество

В РФ заявили о новых мутациях COVID-19

Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучают

Время чтения: 40 Секунд

В Российской Федерации были зафиксированы особенные штаммы коронавирусной пневмонии, свойства которых отличаются от ранее выявленных. Об этом сообщает УРА-Информ, ссылаясь на российские СМИ.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве, как утверждают медики, могли появиться новые штаммы COVID-19.

«Сейчас мониторим по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов

Также ситуацию прокомментировал и президент РФ Владимир Путин.

«Ну да, вчера об этом как раз говорили», — заявил глава Кремля.

Ранее сообщалось, что уже осенью текущего года будет четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Открытие КВПП на Донбассе: украинское правительство готово пойти на уступки

Власти Украины в очередной раз прислали гарантии безопасности при открытии КПВВ

«Даже до войны такого не было»: дончанин рассказал, как выглядит город после отмены комендантского часа

На улицах Донецка нет людей в ночное время

«За что боролись»: Ходаковский рассказал о заданиях своим подчиненным

Некоторые жители «республики» все чаще вздыхают «за что „вставали“, за что боролись»

Те кто переболел COVID-19 и вакцинированные должны проявлять осторожность на солнце

Такое мнение итальянских врачей

Ремонт дорог в «ДНР» — это всего лишь пшик

Отремонтируют только 30 км дорог

В Минздраве спрогнозировали сроки четвертой волны пандемии

Многие украинцы уже переболели

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap