В РФ заявили о новых мутациях COVID-19

Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучают

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В Российской Федерации были зафиксированы особенные штаммы коронавирусной пневмонии, свойства которых отличаются от ранее выявленных. Об этом сообщает УРА-Информ, ссылаясь на российские СМИ.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве, как утверждают медики, могли появиться новые штаммы COVID-19.

«Сейчас мониторим по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов

Также ситуацию прокомментировал и президент РФ Владимир Путин.

«Ну да, вчера об этом как раз говорили», — заявил глава Кремля.

Ранее сообщалось, что уже осенью текущего года будет четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.