КПВВ на Донбассе готовы к вакцинации жителей ОРДЛО, — Кабмин

Все пункты своевременно подготовлены

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Контрольные пункты въезда-выезда, которые находятся на линии соприкосновения на временно оккупированном Донбассе, готовы к приему граждан Донбасса, которые желают вакцинироваться от коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что представитель Кабмина побывал на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области.

«Ознакомились с подготовкой КПВВ к развертыванию пунктов вакцинации граждан Украины в случае открытия въезда на контролируемую территории нашего государства с временно оккупированных территорий. Согласно докладу временно исполняющего обязанности начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины все пункты своевременно подготовлены», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедший день, 28 мая, подтвердили 3 096 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией.