Общество

«Даже до войны такого не было»: дончанин рассказал, как выглядит город после отмены комендантского часа

На улицах Донецка нет людей в ночное время

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Во временно оккупированном украинском Донецке после временной отмены комендантского часа по выходным на улицах безлюдно в ночное время. Об этом сообщил местный житель оккупированных территорий, видео которого опубликовал Телеграмм-канал donetchanyn, пишет УРА-Информ.

Житель Донецка показал кадры пустого ночного города.

«Просто безудержное веселье после отмены коменды в Донецке. Даже до войны такого не было *сарказм*. Ночная жизнь Донецка без комендантского часа: куча машин, клуб, центр, ребята фоткаются, общественный транспорт, все гоняют, громкая музыка, визги колес, много улыбок, в общем, круто, круто», — отметил пользователь Сети.

Ранее сообщалось, что бывший глава подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на оккупированных территориях восточной Украины мирные жители все еще пишут на зданиях, заборах и различных строениях лозунг «Слава Украине». 

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