Словакия продлевает чрезвычайное положение: ситуация улучшается

Ситуация в стране улучшается

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Власти Словакии решили продлить чрезвычайное положение до 28 мая, несмотря на улучшение эпидемической ситуации. Решение должно быть одобрено парламентом.

Чрезвычайное положение в Словакии действует непрерывно с октября 2020 года. Чрезвычайное положение означает, в частности, запрет на собрания и ограничения на поездки. Это позволяет властям закупать необходимые материалы без тендеров и применять заказы на работу в службе здравоохранения. Комендантский час по-прежнему будет действовать, но он будет сокращен на один час и будет начинаться в 21.00, пишет УРА-Информ.

Чрезвычайное положение продлили, несмотря на улучшение ситуации с эпидемией. Число госпитализированных из-за коронавируса снизилось примерно до 1600 пациентов. В начале марта этого года было более 4000 в больницах людей с COVID-19.

Первое серьезное ослабление действующих в стране ограничений было введено правительством на прошлой неделе, что позволило в строгом санитарном режиме открывать магазины, отели и другие объекты размещения. Были открыты школы. В понедельник открыты сады и террасы в кафе и ресторанах, а также фитнес-центры.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут уменьшать карантинные ограничения.