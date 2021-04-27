Общество

Словакия продлевает чрезвычайное положение: ситуация улучшается

Ситуация в стране улучшается

Время чтения: 50 Секунд

Власти Словакии решили продлить чрезвычайное положение до 28 мая, несмотря на улучшение эпидемической ситуации. Решение должно быть одобрено парламентом.

Чрезвычайное положение в Словакии действует непрерывно с октября 2020 года. Чрезвычайное положение означает, в частности, запрет на собрания и ограничения на поездки. Это позволяет властям закупать необходимые материалы без тендеров и применять заказы на работу в службе здравоохранения. Комендантский час по-прежнему будет действовать, но он будет сокращен на один час и будет начинаться в 21.00, пишет УРА-Информ.

Чрезвычайное положение продлили, несмотря на улучшение ситуации с эпидемией. Число госпитализированных из-за коронавируса снизилось примерно до 1600 пациентов. В начале марта этого года было более 4000 в больницах людей с COVID-19.

Первое серьезное ослабление действующих в стране ограничений было введено правительством на прошлой неделе, что позволило в строгом санитарном режиме открывать магазины, отели и другие объекты размещения. Были открыты школы. В понедельник открыты сады и террасы в кафе и ресторанах, а также фитнес-центры.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут уменьшать карантинные ограничения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Бразилия отказывается от импорта российской вакцины: существуют серьезные дефекты

Очередная страна отказывается от Спутника

В ОРДО пообещали выплаты местным жителям к Дню победы: кто их получит

Обещают приличные деньги

26 апреля линию разграничения на Донбассе смогли пересечь более 2 тысяч человек

По итогам вчерашнего дня, 26 апреля, КПВВ на Донбассе в обоих направлениях прошло 2 034 человека. Также "границу" пересекло 42 транспортных средства, пишут новости донбасса....

В Украине снова прогнозируют по 20 000 больных за сутки: ждать ли локдауна

После майских праздников снова может произойти прыжок

Между «ЛНР» и «ДНР» закрыли все таможенные посты кроме одного: что произошло

Работает только таможенный пост в Дебальцево

В «ЛНР» «порадовали» героев Великой отечественной войны: что им подготовили

Местных ветеранов порадуют 10 % скидкой в аптеке

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap