Общество

В Украине снова прогнозируют по 20 000 больных за сутки: ждать ли локдауна

После майских праздников снова может произойти прыжок

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Украинским властям в последнее время удалось немного сдержать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости немного снизились. Все это благодаря региональным локдаунам.

Сразу несколько регионов в последнее время покинули «красную» зону, хотя практически половина областей в последнее время была в локдауне. В кулуарах пошли слухи, что медики предупреждают Кабинет министров, что майские праздники могут спровоцировать повторный рост заболевших коронавирусом до 15-20 тысяч в сутки, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Как рассказал источник, правительство готово к такому развитию событий, указывая, что система здравоохранения выдержит, а майские праздники надо дать людям отдохнуть, которые и так устали от вечных локдаунов и предвоенного состояния в стране», — пишет источник.

Напомним, что на Пасху украинцы получат сразу четыре дня отдыха – плюс за День труда. В итоге украинцы будут отдыхать, первого, второго, третьего и четвертого мая. Многие уже запланировали отпуск, плюс посещение церковь, что может привести к большому количеству новых случаев заражения.

Ранее мы сообщали, что  Словакия продлевает чрезвычайное положение.

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