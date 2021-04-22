В Украине будут уменьшать карантинные ограничения: что известно

Все может измениться после майских праздников

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Несмотря на все еще высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине властям удалось немного стабилизировать ситуации. В последнее время рекорды не обновляются, да и некоторые регионы уже покинули «красную зону».

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента совместно с министерством здравоохранения разрабатывает поэтапный выход Украины из прокси-локдауна. Речь идет о том, чтобы все регионы Украины покинули «красную» зону, чтобы в стране не было региона, который фактически находится в локдауне, пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм канал Резидент.

«После майских праздников Кабмин трансформирует карантинные ограничения, чтобы большинство регионов вернулось к нормальной жизни», — отмечает источник.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин, который недавно продлили до 30 июня. Скорее всего, это не окончательная дата, ведь вряд ли вирус исчезнет до конца первого месяца лета, да и провести вакцинацию тоже не успеют.

Напомним, что за последние сутки в Украине снова было зафиксировано почти 500 летальных исходов.