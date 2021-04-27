Зеленский прилетит в Польшу: стала известна дата

Президент Украины прилетит в Варшаву 3 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 3 мая, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой, сообщил Кшиштоф Щерский, руководитель Управления международной политики Президента Республики Польша.

Кшиштоф Щерский встретился в понедельник в Варшаве с советником президента Украины по иностранным делам Игорем Жовквой. По окончании встречи он сообщил, что разговор был посвящен нескольким темам, пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Одной из них стала запланированный на 3 мая визит Владимира Зеленского в Варшаву. Президент Украины примет участие в праздновании 230-летия принятия Конституции и встретится с президентом Анджеем Дудой. Щерский также сообщил, что президент Польши прилетит в Украину в августе, во время празднования Дня независимости Украины.

Щерский и Жовква также поговорили о действиях российской армии в Черном море и на востоке Украины. Глава Управления международной политики президента заявил, что, по мнению украинской стороны, объявленный Москвой вывод российских войск в казармы, недавно сосредоточенные на границе с Украиной, был лишь разовым перемещением.

— Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации, — сообщил Щерский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может встретиться с Путиным в Израиле или Париже.