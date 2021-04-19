Члены НВФ готовы бежать в Россию: жители ОРДЛО запасаются продуктами

Жители Донецка считают. что пророссийские боевики бросят их и сбегут в Россию
Жители оккупированного украинского Донецка напуганы настроениями членов НВФ и самих жителей в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.
«Сегодня была в магазине, люди начинают скупать продукты первой необходимости. Окна „администрации“ закладывают мешками с песком. Среди людей только одни разговоры о страхе начала войны», — пишет пользователь Сети.
Также жители Донецка считают. что пророссийские боевики бросят их и сбегут в Россию.
«В маршрутке разговор двух женщин у которой, как я поняла сын служит. То она там шепталась, что у него уже есть российский паспорт, и когда начнется война то он просто уедет в Россию. А сколько еще в нашей армии таких граждан России? А если они все испугаются и уедут? А что тогда будет с нами? Снова будем просто живыми беззащитными мишенями? Очень страшно. И ничего не понятно», — пишут дончане.
Помимо этого, многие жители призывают успокоиться и не сеять панику.
«Максимум, что может случится ближайшее время, так это яйца рублей по 130», — пишет житель оккупированного Донецка.
«Власть» ОРДЛО, как считают некоторые комментаторы, просто нагнетает обстановку.
«Опять нагнетание. 2014 год пережили и ничего», — отметил комментатор.
Ранее сообщалось, что высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель обратился к правительству Российской Федерации отвести свои войска от границ Украины.