Члены НВФ готовы бежать в Россию: жители ОРДЛО запасаются продуктами

Жители Донецка считают. что пророссийские боевики бросят их и сбегут в Россию

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Жители оккупированного украинского Донецка напуганы настроениями членов НВФ и самих жителей в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Сегодня была в магазине, люди начинают скупать продукты первой необходимости. Окна „администрации“ закладывают мешками с песком. Среди людей только одни разговоры о страхе начала войны», — пишет пользователь Сети.

Также жители Донецка считают. что пророссийские боевики бросят их и сбегут в Россию.

«В маршрутке разговор двух женщин у которой, как я поняла сын служит. То она там шепталась, что у него уже есть российский паспорт, и когда начнется война то он просто уедет в Россию. А сколько еще в нашей армии таких граждан России? А если они все испугаются и уедут? А что тогда будет с нами? Снова будем просто живыми беззащитными мишенями? Очень страшно. И ничего не понятно», — пишут дончане.

Помимо этого, многие жители призывают успокоиться и не сеять панику.

«Максимум, что может случится ближайшее время, так это яйца рублей по 130», — пишет житель оккупированного Донецка.

«Власть» ОРДЛО, как считают некоторые комментаторы, просто нагнетает обстановку.

«Опять нагнетание. 2014 год пережили и ничего», — отметил комментатор.

Ранее сообщалось, что высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель обратился к правительству Российской Федерации отвести свои войска от границ Украины.