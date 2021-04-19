Экстренное заседание ТКГ перенесли: в чем причина

Встречу предварительно планируют провести 27 или 28 апреля

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Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ было перенесено на 20 апреля. Это произошло из-за неготовности представителей ОБСЕ. Об этом сообщил источник издания «Интерфакс» в группе по организации переговоров, передает УРА-Информ.

«На понедельник было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострением ситуации на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник», — уточнил источник.

Стоит отметить, что встреча членов ТКГ состоится в режиме видеоконференции. Встречу предварительно планируют провести 27 или 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине на сегодняшний день готовы к новой российской агрессии. Также ВСУ готовы отразить действия противника как политико-дипломатическим, так и военным путем.