Политика

В ЕС призвали Россию отвести войска от украинской границы

Сложившаяся ситуация опасна для Украины

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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель обратился к правительству Российской Федерации отвести свои войска от границ Украины. Об этом он заявил в Брюсселе перед началом неформального заседание Совета ЕС, передает УРА-Информ.

Также стало известно, что в заседании Совета Европейского Союза будет участвовать министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба. В его планы входит объяснить членам Совета ЕС тонкости напряженной ситуация на границе Украины с Россией.

«Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы», — подчеркнули в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в Украине на сегодняшний день готовы к новой российской агрессии. Также ВСУ готовы отразить действия противника как политико-дипломатическим, так и военным путем. 

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