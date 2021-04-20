Россия перебросила в Крым группу с беспилотниками: отрабатывают массовое наступление

На полуостров отправили около десяти групп

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Российская Федерация продолжает перебрасывать в Крым своих военных. Так источник сообщил, что на полуостров были переброшены около 10 групп спецназначения, которые работают с БПЛА.

В задачи этих групп входят различные задачи, в том числе и наступления. Так военные отрабатывают подавление вражеских БПЛА с помощью собственных летающих объектов, атаку по вражеским объектам с помощью собственных БПЛА, работу группами из БПЛА. Россияне уже отрабатывали работу около 50 БПЛА разных модификаций одномоментно. Такая массированная атака может уничтожить военный аэродром с ЗРК и техникой, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Также военные отрабатывают охрану собственных территорий с помощью БПЛА, разведку с помощью БПЛА и атаку с помощью БПЛА по движущим морским целям. По непроверенным пока слухам, несколько таких групп уже сформировано в ЛДНР под четким кураторством русских.

Отмечается, что эти группы относятся к группам быстрого реагирования. Переброска и развертывание происходит молниеносно и затрачивает мало времени, а урон и эффективность максимальное.

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