В «ДНР» признались, что существуют большие проблемы с «паспортами» «республики»

«Паспортов» ждут 170 000 местных жителей

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В «ДНР» наконец-то признались, что существуют серьезные проблемы с выдачами так называемых паспортов «республики». Хотя при этом ранее, местные «чиновники» заявляли, что никаких проблем в этом вопросе нет.

Если раньше все сообщения о том, что в миграционной службе выдают талоны на 2023 год, теперь выдают просто без даты и говорят, что нужно ждать СМС, называли фейками, то теперь сюжет о том, что ждут паспорта 170 тысяч человек, вышел на «республиканском ТВ», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Так кто врет? Кто разгоняет фейки? Если учесть постоянную ложь о том, что миграционная служба работает, как часы, и вообще все сделано для искоренения очередей и коррупции? Кстати, о коррупции. Избежать очереди можно за 5-8 тысяч рублей. Все оформляют паспорт ДНР с одной целью – подать документы на оформление российского паспорта. Значит, очередь в 170 тыс. человек – саботаж со стороны миграционной службы и всего правительства «ДНР»? Как-то это не вяжется с планами получить миллион российских паспортов», — пишет источник.

Отмечается, что местные «чиновники» хотят ввести новую систему, которая может привести к еще большим очередям.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО ждут важных людей из Москвы.