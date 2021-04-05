Политика

После этого вероятность войны с Россией снизилась — эксперт

Станислав Белковский о разговоре президентов США и Украины

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После того, как президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры, вероятность новой агрессии России по отношении к Украине снизилась. Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский.

Эксперт предполагает, что украинский президент хотел ускорить телефонный звонок со своим американским коллегой, ведь было непонятно, как отреагирует американский президент на провокации со стороны Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на программу «НаБело» с Наташей Влащенко.

«Я думаю, что во многом, Владимир Зеленский как теперь стало понятно задним числом, и нагнетал с возможным вооруженным конфликтом и обострением, чтобы ускорить этот звонок и получить формальные и неформальные заверения в американской поддержке», — заявил Белковский.

Белковский предпологает, что вероятность полномасштабной войны после этого разговора снизилась так как США не оставят Украину без поддержки.

«В этом смысле вероятность войны снизилась и этим разговор уже хорош», — сказал Белковский.

Ранее сообщалось, что Путин понял, что Европа проглотит всю агрессию против Украины.

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