Общество

В ОРЛО ждут важных людей из Москвы: что известно

Какой вопрос будут обсуждать стороны пока неизвестно

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В первые дни этой недели в так называемую «ЛНР» должны приехать высокопоставленные люди из Москвы. Их должны встретить «лидеры» «республики».

Скорее всего, «серьезные люди» из России приедут еще в понедельник. На данный момент точная дата «разговора» двух сторон неизвестна, но то, что на ней будет «главарь» боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник и «министр МВД» Игорь Корнет – э то точно, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«В начале следующей недели (скорее всего уже в понедельник) в «ЛНР» приезжают серьезные люди из РФ. Приезжают на совещание, причем не часовое. На данном совещании будут присутствовать первые лица «республики», включая главу «ЛНР» Леонида Пасечника и «министра МВД» Игоря Корнета. Точка сбора – один из ресторанов Луганска», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО пишут о том, что из РФ прибыла военная техника.

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