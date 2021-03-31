В Израиле обнаружен новый вариант коронавируса: что о нем известно

Новый вариант был обозначен как P681H

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Сотни людей могут быть заражены новым вариантом коронавируса. Минздрав Израиля объявил об обнаружении новой мутации коронавируса 30 марта.

Новый вариант коронавируса (обозначаемый как P681H) был идентифицирован Центральной вирусологической лабораторией Медицинского центра Шиба в Тель-Хашомере. Это произошло во время обычного генетического секвенирования, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Jerusalem Post.

Израильский вариант начал циркулировать в окружающей среде, вероятно, в июле прошлого года, но впервые был обнаружен в октябре в пробах сточных вод из города Рахат на юге Израиля. Он был обнаружен в клинических образцах в ноябре.

Пока известно, что мутацией заразился около 181 человек. Представители органов здравоохранения Израиля считают, что новой мутацией вируса могут быть заражены сотни людей.

Израильские эксперты считают, что эта мутация, в отличие, например, от Британского штамма (B.1.1.7) не более заразна и не более вирулентена, чем исходный штамм коронавируса.

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