Политика

Гордон рассказал, взял би ли он интервью у Путина: ответ удивил

Известный журналист даже заплатил бы деньги за это интервью

Время чтения: 52 Секунд

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос взял ли бы он интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина. Он заявил, что готов это сделать и даже готов заплатить деньги тому, кто это организует.

Гордон отметил, что дал бы 100 000 долларов организатору интервью с Путиным и если бы у него была возможность, то это интервью продолжалось бы несколько дней, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель

«Да, я с удовольствием взял бы интервью у Путина. Я даже публично и неоднократно заявлял, что людям организовавшим это интервью заплатить 100 тысяч долларов. Я бы спросил у него очень многое. Список вопросов был бы большой», — заявил Гордон.

Также он рассказал, какие вопросы бы поставил лидеру Кремля.

«С ним есть, о чем говорить, от сотворения мира и до сегодняшних моментов. Путин представляет огромный интерес. Это человек, который находится 20 лет у власти в одной из самых больших стран мира, который столько причинил нам зла. Путин  это простор для вопросов», — заявил Гордон.

Ранее он назвал секретаря СНБО Алексея Данилова одним из кандидатов на должность президента Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Я считаю, что в России не дураки сидят — Гордон о важном моменте

Журналист о словах Руслана Хомчака

«Пропавшему министру ЛНР» вручили благодарственное письмо от Госдумы

Ранее Корнета считали пропавшим

Меркель и Макрон заинтересованы в мире на Донбассе: Зеленский ждет переговоров

Зеленский готовит переговоры с Меркель и Макроном

У меня есть ощущения, что он будет кандидатом в президенты — Гордон

Этот политик Алексей Данилов

Зеленский хотел провести переговоры с Москвой: Кремль отказался

Путин против переговоров с Зеленским

«Дончане должны проголосовать на выборах в Госдуму»: у Путина требуют ускорить процесс получения паспортов РФ

Для украинцев, получивших паспорта РФ, будут созданы участки для голосования

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap