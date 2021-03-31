Гордон рассказал, взял би ли он интервью у Путина: ответ удивил

Известный журналист даже заплатил бы деньги за это интервью

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Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос взял ли бы он интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина. Он заявил, что готов это сделать и даже готов заплатить деньги тому, кто это организует.

Гордон отметил, что дал бы 100 000 долларов организатору интервью с Путиным и если бы у него была возможность, то это интервью продолжалось бы несколько дней, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель

«Да, я с удовольствием взял бы интервью у Путина. Я даже публично и неоднократно заявлял, что людям организовавшим это интервью заплатить 100 тысяч долларов. Я бы спросил у него очень многое. Список вопросов был бы большой», — заявил Гордон.

Также он рассказал, какие вопросы бы поставил лидеру Кремля.

«С ним есть, о чем говорить, от сотворения мира и до сегодняшних моментов. Путин представляет огромный интерес. Это человек, который находится 20 лет у власти в одной из самых больших стран мира, который столько причинил нам зла. Путин это простор для вопросов», — заявил Гордон.

Ранее он назвал секретаря СНБО Алексея Данилова одним из кандидатов на должность президента Украины.