Вакцины от ковида в Украине: какие будут и когда ждать

Виктор Ляшко о поставках вакцин в Украину

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Украина в рамках глобальной инициативы COVAX должна получить дополнительно миллион доз вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Уже в ближайшие недели Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer. В тоже время Ляшко также рассказал о том, какие еще вакцины Украина должна получить, пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.

«Covishield мы получили 500 тысяч. По контракту до конца марта должен был прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тысяч доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX», — сказал Ляшко.

Он отметил, что речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. До конца мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 тысяч уже готовы отгрузить.

Еще два 2 миллиона вакцин Украина должна получить от китайской компании Sinovac.

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