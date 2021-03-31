Starship SN11: очередной взрыв корабля Маска (ВИДЕО)

Долгий путь к успеху компании Илона Маска

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30 марта прошел испытания аппарата SpaceX SN11. Во время полета произошел взрыв.

Компания SpaceX постоянно тестирует прототипы транспортных средств Starship. Выполнялись полеты моделей SN5, SN6, SN8, SN9 и SN10 — последние три — полеты на большую высоту (10 и 12,5 км). 30 марта прошло испытания аппарата SpaceX SN11. Испытание проходило в тумане. Несмотря на это, SpaceX решила провести тест, пишет УРА-Информ.

Взлет и полет на высоту около 10 км прошли правильно. Также поворот и начало возврата на посадку. К сожалению, при посадке произошел взрыв. Этот взрыв произошел на небольшой высоте, когда обломки SN11 упали вокруг места взлета/посадки. Взрыв произошел незадолго до 6-й минуты полета.

По имеющейся информации, один из трех двигателей имел серьезные проблемы и стал причиной взрыва. SpaceX, вероятно, проанализирует данные этого полета в ближайшие недели — можно ожидать, что по крайней мере часть информации будет опубликована позже.

Ранее мы сообщали, что SpaceX бьет рекорды, ракета успешно вернулась на Землю в девятый раз.