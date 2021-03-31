Starship SN11: очередной взрыв корабля Маска (ВИДЕО)

Долгий путь к успеху компании Илона Маска
30 марта прошел испытания аппарата SpaceX SN11. Во время полета произошел взрыв.
Компания SpaceX постоянно тестирует прототипы транспортных средств Starship. Выполнялись полеты моделей SN5, SN6, SN8, SN9 и SN10 — последние три — полеты на большую высоту (10 и 12,5 км). 30 марта прошло испытания аппарата SpaceX SN11. Испытание проходило в тумане. Несмотря на это, SpaceX решила провести тест, пишет УРА-Информ.
Взлет и полет на высоту около 10 км прошли правильно. Также поворот и начало возврата на посадку. К сожалению, при посадке произошел взрыв. Этот взрыв произошел на небольшой высоте, когда обломки SN11 упали вокруг места взлета/посадки. Взрыв произошел незадолго до 6-й минуты полета.
По имеющейся информации, один из трех двигателей имел серьезные проблемы и стал причиной взрыва. SpaceX, вероятно, проанализирует данные этого полета в ближайшие недели — можно ожидать, что по крайней мере часть информации будет опубликована позже.
Ранее мы сообщали, что SpaceX бьет рекорды, ракета успешно вернулась на Землю в девятый раз.