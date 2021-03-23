Общество

В ОП рассматривают новый локдаун в Украине: что известно на данный момент

Новый локдаун могут ввести после заседания СНБО

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине продолжает ухудшаться. В стране началась третья волна ковида и показатели в сравнении с теми, что были после локдауна выросли в несколько раз.

В Офисе президента Украины уже рассматривают варианты дальнейшего развития событий. Украинские власти могут снова пойти на непопулярный шаг и ввести тотальный локдаун по всей стране, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой обсуждают условия ввода локдауна в стране. В Украине быстрыми темпами заканчиваются места в ковид-больницах, которые не подготовлены к третей волне эпидемии COVID-19. Уже в конце недели большинство регионов окажутся в красной зоне и необходимо будет реагировать», — отмечает источник.

На этот раз решение о тотальном карантине может принять не правительство Украины, а сделает СНБО на своем заседании. Такой вариант развития событий рассматривает президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что уже на следующей неделе половина Украины будет в «красной» зоне.

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