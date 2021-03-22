Общество

Через неделю половина Украины будет в «красной зоне»: будет ли тотальный локдаун

С первых чисел апреля в стране 13 областей могут попасть в «красную» зону

Время чтения: 47 Секунд

На прошлой неделе Украина приблизилась к рекордным суточным показателям коронавирусной инфекции. Скорее всего, если ничего не изменится, уже на этой неделе будут установлены новые рекорды.

На данный момент в Украине семь областей и город Киев находятся в «красной» зоне, при этом 11 областей в оранжевой зоне и еще шесть в желтой. Прогнозируется, что уже в ближайшую неделю количество «красных» зон увеличится еще больше. По данных источника, больше половины страны с начала апреля станет «красной», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что 13 регионов страны войдут в «красную зону» в первых числах апреля, но центральная власть категорически будет отказываться вводить полномасштабный локдаун. Этот вопрос даже рассмотрят на СНБО», — пишет источник.

Он добавляет, что у властей просто нет денег, чтобы ввести тотальный карантин по всей стране, Источник дополняет, что тотальный локдаун введут только в случае массовых смертей.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса в Украине уже погибло более 30 000 тысяч человек.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

«Будем освобождать „наши земли“»: в Горловку зашли танковые и штурмовые группы «ЛДНР»

Военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки

Выплаты ФОПам: в Кабмине намерены возобновить карантинную компенсацию

Данный вопрос Шмыгаль обсудил с главами министерств

«Донбасс — тюрьма для 4 млн человек»: тут уже давно не строят планы

Жителям ОРДО нужно понимание, «ради чего и сколько еще терпеть»

«Речь идет о полноценной войне»: чем закончиться обострение на Донбассе

РФ просто блефует, чтобы вывести власти Украины на открытые боевые действия

SaveFop: в Киеве начались массовые протесты против карантина

Около 500 человек — участников акции протеста требуют, чтобы власть не прекращала работу бизнеса

В конце марта в Украине стартует вакцинация людей старше 80, — Степанов

В Украине планируют развернуть более 2,5 тыс. прививочных пунктов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap