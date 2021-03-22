Через неделю половина Украины будет в «красной зоне»: будет ли тотальный локдаун

С первых чисел апреля в стране 13 областей могут попасть в «красную» зону

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На прошлой неделе Украина приблизилась к рекордным суточным показателям коронавирусной инфекции. Скорее всего, если ничего не изменится, уже на этой неделе будут установлены новые рекорды.

На данный момент в Украине семь областей и город Киев находятся в «красной» зоне, при этом 11 областей в оранжевой зоне и еще шесть в желтой. Прогнозируется, что уже в ближайшую неделю количество «красных» зон увеличится еще больше. По данных источника, больше половины страны с начала апреля станет «красной», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что 13 регионов страны войдут в «красную зону» в первых числах апреля, но центральная власть категорически будет отказываться вводить полномасштабный локдаун. Этот вопрос даже рассмотрят на СНБО», — пишет источник.

Он добавляет, что у властей просто нет денег, чтобы ввести тотальный карантин по всей стране, Источник дополняет, что тотальный локдаун введут только в случае массовых смертей.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса в Украине уже погибло более 30 000 тысяч человек.