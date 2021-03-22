«Киев не боится боевиков», Украина собирается наступать, но позже

НВФ даже сами рассчитывали на движняк со стороны Украины

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Наступление украинской армии, которое члены незаконных вооруженных формирований анонсировали еще на прошедшее 15 марта, не состоялось не из-за страха ВСУ перед заявлениями лидеров «ЛДНР», а потому, что она и не собиралась наступать в эти сроки. Об этом пишет местный блогер в телеграм-канале «За державу обидно», передает УРА-Информ.

Также он отметил, что Киев не может испугаться боевиков.

«Я бы избегал даже в теории, даже крайне осторожно, полагание на некий страх, который вроде как кого-то может от чего-то сдерживать… Это блажь. Разгадка проста: Киев и не собирался совершать никаких решительных военных действий 15 марта или около того… Не испугался, а не собирался — есть разница, да? Но собирается. Но позже. И изначально собирался позже», — считает блогер.

Также он добавил, что НВФ даже сами рассчитывали на движняк со стороны Украины. Сейчас они не стреляют, так как получили такой указ от своих «лидеров». При этом, боевики, по его словам, не рассчитывают на помощь РФ.

«Кремль будет вынужден пожертвовать тем, ради чего все эти годы жертвовал русскими людьми, так расчитывавшими на Кремль», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в социальных сетях сообщают, что в неподконтрольную Украине Горловку зашли многочисленные танковые и штурмовые группы подразделений «ЛДНР». Ополченцы отмечают, что военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки.