Общество

В «ЛДНР» сообщили, что ВСУ продвинулись на Донбассе: что произошло

Официальной информации по этой ситуации на данный момент нет

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Пропагандистские СМИ, которые работают в «ЛНР» и «ДНР», сообщили последние новости по поводу ситуации на Донбассе. Местные журналисты сообщают по продвижении украинской армии.

СМИ ОРДЛО сообщают, что ВСУ на Донбассе продвинулись глубже в серую зону. Они отмечают, что на некоторых позициях украинские военные подошли вплотную к домам местных жителей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Расстояние до украинских блиндажей варьируется от 100 до 300 метров, поэтому даже в туманную погоду можно рассмотреть укрепления», — пишут СМИ.

О том, на каких именно участках продвинулись украинские военные СМИ не сообщают. Также нет подтверждения этой информации и с официальных источников.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов поделился своим мнением о том, чем может закончиться военный конфликт на Донбассе. Эксперт заявил, что все в итоге может перерасти в масштабные военные действия.

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