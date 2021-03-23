В «ЛДНР» сообщили, что ВСУ продвинулись на Донбассе: что произошло

Официальной информации по этой ситуации на данный момент нет

Время чтения: 39 Секунд

Пропагандистские СМИ, которые работают в «ЛНР» и «ДНР», сообщили последние новости по поводу ситуации на Донбассе. Местные журналисты сообщают по продвижении украинской армии.

СМИ ОРДЛО сообщают, что ВСУ на Донбассе продвинулись глубже в серую зону. Они отмечают, что на некоторых позициях украинские военные подошли вплотную к домам местных жителей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Расстояние до украинских блиндажей варьируется от 100 до 300 метров, поэтому даже в туманную погоду можно рассмотреть укрепления», — пишут СМИ.

О том, на каких именно участках продвинулись украинские военные СМИ не сообщают. Также нет подтверждения этой информации и с официальных источников.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов поделился своим мнением о том, чем может закончиться военный конфликт на Донбассе. Эксперт заявил, что все в итоге может перерасти в масштабные военные действия.