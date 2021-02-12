Зеленский назвал причину обострения ситуации на Донбассе

Увеличение в последние недели количество обстрелов действительно «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы»

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Шестой президент украинского государства Владимир Зеленский во время посещения Авдеевки, которая находить в Донецкой области заявил о важности прекращения огня на территориях временно оккупированного Донбасса, которое действует с июля 2020 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

«Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову „перемирие“, режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских» — отметил гарант во время посещения Донбасса.

Также глава государства добавил, что еще в 2018 году в зоне проведения операции ООС погиб 121 военный и были ранены 799 человек. В то время, как в 2019 году были убиты 100 военных ВСУ, а ранены 507. Также отмечается, что за 2020 год скончались 50 военнослужащих, а ранены были 338 бойцов.



Зеленский подчеркнул, что увеличение количество обстрелов на Донбассе в последнее время напрямую связано с переговорами в ТКГ. Так российская сторона хочет надаваить на Украину, чтоб та пошла на уступки.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» на некоторых участках временно оккупированного Россией Донбасса получили разрешение на «послабление» режима тишины.