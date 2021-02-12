Google тестирует темный режим для поисковой системы: что известно

Неизвестно, когда именно Google захочет запустить режим темного поиска на персональных компьютерах

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Google начал тестирование темного режима для своей поисковой системы. Скоро им смогут пользоваться все пользователи.

Google начал ограниченное тестирование темного режима для своей поисковой системы в веб-браузерах. В настоящее время неясно, насколько обширны описанные тесты, однако, по крайней мере, несколько пользователей заметили их. После ввода соответствующего пароля страницы поиска Google все время остаются белыми. Панель, которая становится черной, — это всего лишь «домашняя страница» поисковой системы американского гиганта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Также неизвестно, когда именно Google захочет запустить режим темного поиска на персональных компьютерах. В официальном заявлении американская компания не сильно помогла, заявив, что постоянно тестирует способы улучшения своих услуг для пользователей.

Это не первый случай, когда Google Dark Mode появляется в браузерах. Еще в январе 2021 года 9to5Google сообщила, что американцы могут работать над изменением.

Ранее мы сообщали, что Google может столкнуться с крупным судебным иском.