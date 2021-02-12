Google тестирует темный режим для поисковой системы: что известно

Неизвестно, когда именно Google захочет запустить режим темного поиска на персональных компьютерах
Google начал тестирование темного режима для своей поисковой системы. Скоро им смогут пользоваться все пользователи.
Google начал ограниченное тестирование темного режима для своей поисковой системы в веб-браузерах. В настоящее время неясно, насколько обширны описанные тесты, однако, по крайней мере, несколько пользователей заметили их. После ввода соответствующего пароля страницы поиска Google все время остаются белыми. Панель, которая становится черной, — это всего лишь «домашняя страница» поисковой системы американского гиганта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.
Также неизвестно, когда именно Google захочет запустить режим темного поиска на персональных компьютерах. В официальном заявлении американская компания не сильно помогла, заявив, что постоянно тестирует способы улучшения своих услуг для пользователей.
Это не первый случай, когда Google Dark Mode появляется в браузерах. Еще в январе 2021 года 9to5Google сообщила, что американцы могут работать над изменением.
Ранее мы сообщали, что Google может столкнуться с крупным судебным иском.