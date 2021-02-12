Боевики получили «послабление» в режиме тишины, будут стрелять, — военкор из ОРДЛО

Сторонники «ДНР» не верят в то, что НВФ способны на масштабные боевые действия
Незаконные вооруженные формирования «ДНР» на некоторых участках временно оккупированного Россией Донбасса получили разрешение на «послабление» режима тишины. Об этом сообщила военкор из ОРДО Марина Харькова, передает УРА-Информ.
«У нас небольшие послабления в режиме безответки в связи с сильным обострением бд. Но не везде. У одних по-прежнему режим красный, у других действует зеленый»,- отметила она.
Однако, сторонники боевиков «ДНР» не верят в то, что пророссийские террористы способны на масштабные боевые действия.
«Скорее всего заигрывание и „легкое“ напоминание партнерам, о том, что мол, потише, пожалуйста, а то договорняк сорвется», — считают сторонники «ДНР».
Ранее сообщалось, что 11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил на временно оккупированном украинском Донбассе был ранен украинский военный. Несмотря на оказанную скорую медицинскую помощь, боец ВСУ скончался во время эвакуации. В него стрелял снайпер.