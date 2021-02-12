Политика Происшествия

Боевики получили «послабление» в режиме тишины, будут стрелять, — военкор из ОРДЛО

Сторонники «ДНР» не верят в то, что НВФ способны на масштабные боевые действия

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Незаконные вооруженные формирования «ДНР» на некоторых участках временно оккупированного Россией Донбасса получили разрешение на «послабление» режима тишины. Об этом сообщила военкор из ОРДО Марина Харькова, передает УРА-Информ.

«У нас небольшие послабления в режиме безответки в связи с сильным обострением бд. Но не везде. У одних по-прежнему режим красный, у других действует зеленый»,- отметила она.

Однако, сторонники боевиков «ДНР» не верят в то, что пророссийские террористы способны на масштабные боевые действия.

«Скорее всего заигрывание и „легкое“ напоминание партнерам, о том, что мол, потише, пожалуйста, а то договорняк сорвется», — считают сторонники «ДНР».

Ранее сообщалось, что 11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил на временно оккупированном украинском Донбассе был ранен украинский военный. Несмотря на оказанную скорую медицинскую помощь, боец ВСУ скончался во время эвакуации. В него стрелял снайпер.

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