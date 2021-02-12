Количество смертей от COVID-19 в Украине близиться к 25 тысячам

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области

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По состоянию утро пятницы, 12 февраля, на территории Украины официально подтверждено 4 773 новых случая коронавирусной болезни нового типа COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максим Степанов.

Министр заявил, что за последние сутки заразились 326 детей и 212 работников медицинской сферы.

Также известно, что госпитализированы за последние сутки были 2 000 граждан страны. Скончалось 116 жителей Украины. Побороли недуг 7 211 человек.

За сутки было проведено 40 899 тестов, из них методом ПЦР — 25 835, а методом ИФА — 15 064.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории украинского государства заболело 1 262 867 человек, излечились 1 106 155 граждан. При этом, не смогли справиться с болезнью 24 174 жителей страны, они погибли. Общее количество проведенных тестов ПЦР — 6 500 150.

Ранее сообщалось, что сотрудник автосалона в Турции разыскивается полицией в связи с покушением на убийство своего начальника. Он предложит своему боссу выпить напиток, содержащий слюну пациента с COVID-19.