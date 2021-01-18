«Нам нужна вся Новороссия»: Пушилин серьезно намерен расширить «Л/ДНР»

НВФ готовы к расширению территории «республики»

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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что подразделения незаконных вооруженных формирований на территориях украинского Донбасса якобы готовы к расширению территории «республики». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Он подчеркнул, что незаконным республикам нужна вся территория «Новороссии».

«Конечно же, нам хотелось бы победы, и мы к этому готовы, приложим все усилия, которые у нас есть. И применить все то, что у нас есть. И, конечно же, нас тогда только ДНР и ЛНР не устроит. Нам тогда нужна вся Новороссия. Нам нужно тогда гораздо большая территория. Поэтому для Украины это очень болезненный будет шаг. Украины тогда уже точно не будет. Что останется, посмотрим» — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что в очередной раз в так называемой «ДНР» остались недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. В адрес главы государства высказалась «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, которая назвала президента Украины лжецом.