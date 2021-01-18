Политика

«Перейдены все границы»: генерал требует реакции правительства на заявление экс-регионала о ВСУ

Подобные высказывания против национальной безопасности государства, а также обвинения ВСУ должны считаться серьезным преступлением

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Заявления бывшего народного избранника от Партии регионов Елены Бондаренко о военных преступлениях со стороны украинских военнослужащих требуют немедленной реакции СБУ. Об пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление в Facebook генерал-майора Сергея Кривоноса.

Генера считает, что подобные высказывания против национальной безопасности государства, а также обвинения ВСУ должны считаться серьезным преступлением.

Такие заявления, как подчеркивает Кривонос, особенно из уст бывшего депутата, должны караться законом, СБУ должны немедленно обратить на это внимание, считает генерал. Так мнение экс-нардепа было выставлено на всеобщее обозрение.

«В стране, где седьмой год идет вооруженная агрессия, в которой оккупированы Крым и часть Донецкой и Луганской областей, в которой тысячи погибших и раненых и более миллиона беженцев, открытые обвинения воинов в «преступлении» – это перейдены даже не красные линии, а все границы», – заявил Кривонос.

Стоит напомнить, что 15 января Бондаренко в эфире телеканала НАШ обвинила ВСУ в обстрелах мирного населения, которые происходили в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в очередной раз в так называемой «ДНР» остались недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. В адрес главы государства высказалась «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, которая назвала президента Украины лжецом.

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