Политика

«Крымская платформа» в ОПУ определились с датой саммита

В ходе данного мероприятия политики планируют обсудить, а также принять конкретные решения, которые необходимы для деоккупации полуострова

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Саммит новой украинской инициативы «Крымской платформы» начнется 23 августа 2021 года. В ходе данного мероприятия политики планируют обсудить, а также принять конкретные решения, которые необходимы для деоккупации полуострова. Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, передает УРА-Информ.

«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита — 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов» — уточнил политик.

На данном саммите участниками будут приняты конкретные решения по деоккупации украинского Крыма.

«После саммита должно появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно — скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму» — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров представила европейским депутатом инициативную Крымскую платформу по деоккупации украинского полуострова.

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