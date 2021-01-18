Политика

Зеленский лично занялся этим — в «ДНР» отреагировали на действия президента

В «республике» недовольны поведением президента Украины

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В очередной раз в так называемой «ДНР» остались недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. В адрес главы государства высказалась «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, которая назвала президента Украины лжецом.

Представительница «республики» заявила, что не только сепаратисты нарушают режим прекращения огня на Донбассе. В тоже время ее возмутили слова президента Украины в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что Украина исполняет нормы перемирия. «Откровенная дезинформация» – прокомментировала слова Зеленского Никонорова, пишет УРА-Информ со ссылкой на МК.

«Мы знали, что подобная информация распространяется в Украине, но сейчас ложь транслируется на мировое сообщество. Зеленский лично занялся откровенной дезинформацией», — заявила Никонорова.

Отметим, что каждый день украинская сторона заявляет о том, что боевики каждый раз нарушают режим полного прекращения огня. В тоже время сепаратистские СМИ также заявляют о нарушении со стороны Украины.

Ранее стало известно, на что не пойдет РФ в вопросе прекращения войны на Донбассе.

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