Умер известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов: все подробности

Ему был 81 год

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Известный советский и российский режиссер, а также актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года. Причина – коронавирусная инфекция.

О смерти известной личности сообщил киноконцерн «Мосфильм», в котором Меньшов был членом правления, пишет УРА-Информ.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — указано в сообщении на сайте киностудии.

Самую большую известность Меньшову принес фильм «Москва слезам не верит», за который он получит премию Оскар, а также был номинантом Берлинского кинофестиваля. Также он был режиссером таких известных фильмов, как «Ширли-мырли», «Любовь и голуби» и «Розыгрыш».

В скором времени должна появиться информация о дате и месте прощания с артистом. В общей сложности в активе у Меньшова более ста работ в кино- и телепроектах.

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