Общество

Пушилин сделал громкое заявление о войне на Донбассе: что он сказал

Местные жители не верят в это

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Так называемый главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин сделал новое громкое заявление по поводу войны на Донбассе. Он считает, что военные действия вскоре могут прекратиться.

Главарь «республики» заявил, что ни один военный конфликт не может длиться вечность, поэтому ситуация на Донбассе подходит к логическому завершению, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

«Я считаю, что война на Донбассе скоро закончится», — заявил Пушилин, добавив, что на Донбассе все подходит к логическому завершению. При этом главарь боевиков не рассказал, как именно должна завершиться война на Донбассе.

В тоже время местные жители не верят в то, что война действительно может закончиться в ближайшее время, а такие слова Пушилина – это просто отвлекающий маневр от внимания от реальных проблем в «республике».

В тоже время многие жители оккупированных территорий не верят в то, что Украина вернет контроль над Донецком, и в то, что «ДНР» все-таки добьется независимости.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО обратились к властям Ростовской области.

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