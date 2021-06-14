Культура

Умер известный хореограф Чапкис: что произошло

Знаменитость умерла на 92 годе жизни

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Вчера вечером, 13 июня, умер известный хореограф Григорий Чапкис. Ему было 91 год. О смерти знаменитости сообщил сын артиста в одной из социальных сетей.

В последнее время хореограф длительное время болел. Так в декабре прошлого года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ему было трудно дышать, однако результат на коронавирусную инфекцию был отрицательным. Накануне Нового года Чапкиса выписали из больницы, так как ему стало лучше. Однако уже шестого января, его снова забрали в больницу, так как оказалось, что хореограф недолечил воспаление легких, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

В момент смерти с танцовщиком была его дочь Лилия и жена Мила. Хореограф умер от старости. Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать он начал в десять, а хореографов начал работать в 20 лет в хореографом в театре им. Ивана Франко. С 1955-го Чапкис выступал в ансамбле танца под управлением Павла Вирского.

В итоге он открыл собственную школу танцев и стал судьей шоу «Танцы со звездами».

Ранее мы сообщали, что умерла звезда фильмов «Бетховен», актер боролся с раком костного мозга.

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