Политика

Путин рассматривает возможность напасть на Украину — эксперт

Иван Яковина о президенте России

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Лидер Кремля Владимир Путин может предпринять попытку напасть на Украину. Такое заявление сделал обозреватель-международник Иван Яковина.

Он отметил, что Украина – является единственным рычагом, на который может надавить Путин в вопросе Запада. Поэтому, Украине, по мнению эксперту, необходимо готовится к возможным последствиям, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Думаю, Путин рассматривает возможность напасть на Украину при тех или иных неблагоприятных для него сценариях, потому что это для него остается последним средством воздействия на Запад, как он считает. Думаю, что Украине надо к этому готовиться на всякий пожарный», — сказал он.

Также журналист добавил, что для Путина Украинв является одной из немногих еще интересных тем. Такое замечание Яковина сделал по итогам «Прямой линии» с российским президентом, на которой глава Кремля отвечал на различные вопросы.

Журналист отметил, что единственный раз за всю «прямую линию», когда он оживился, это был разговор об Украине.

Ранее другой эксперт отмечал, что Путин не осмелится пойти в полномасштабное наступление на Украину.

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