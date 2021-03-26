Культура

После «НеАнгелов»: Слава Каминская представила первый сольный трек (ВИДЕО)

SLAVA KAMINSKA выходит на публику

Время чтения: 50 Секунд

Участница известного дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская пошла в сольную карьеру. Сегодня, 26 марта, певица выпустила первую сольную композицию.

Всего спустя несколько недель после официального заявления о том, что группа «НеАнгелы» прекращает публичную деятельность одна из участниц решилась пойти уже своим путем. Сценическое имя артистка взяла себе следующее — SLAVA KAMINSKA, которое в последнее время используют многие украинские звезды, последний пример участница проекта «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая также начала свою сольную карьеру, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

SLAVA KAMINSKA выбрала направление break up story, которое будет близко девушкам. Первый сингл под названием «911» – это классический манифест сильной, свободной и уверенной в себе.

Также певица выпустила и mood video, в котором появилась в нетипичных для себя образах: каре, обтягивающие леггинсы и боди с массивными аксессуарами.

«Сейчас я полностью руковожу всеми процессами: от написания музыки до оформления обложки, сама себе продюсер. Это сложно, но безумно интересно», – заявила сама певица.

Ранее стали известны причины развала дуэта «неАнгелы».

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