НеАнгелы распались: стали известны причины развала дуэта

Легендарный популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы распался после долгой и чрезвычайно успешной пятнадцатилетней карьеры на украинской эстраде

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Сегодня утром стало известно, что после многолетних выступлений на украинской эстраде известный девичий поп-дуэт НеАнгелы объявил о прекращении своей деятельности. Об этом в эфире программы Сниданок з 1+1 рассказала артистка Слава Каминская, передает УРА-Информ.

«Обидно. 15 лет мы друг к другу привыкали. Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно. Группа НеАнгелы ‒ это о моей жизни, о любви, о каких-то девичьих страданиях», ‒ сказала она.

Также Каминская подчеркнула, что такое решение о прекращении работы коллектива не было совершенно спонтанным. Продюсер Юрий Никитин, она и вторая исполнительница Виктория Смеюха пришли вместе.

«Так случилось, любовь проходит. У Юры больше нет ни возможности, ни желания нами заниматься. Об этом объявил Юра. Хотя это было общее решение, мы шли к этому вместе», ‒ добавила певица.

Каминская утверждает, что дуэт распался из-за того, что девушкам стало тесно работать друг с другом, им стало тесно на сцене. Девушки теперь планируют строить сольную карьеру.

Группа НеАнгелы даст свой прощальный концерт в Киеве в зале Freedom 26 марта.

Ранее сообщалось, что известная певица Леди Гага заявила, что готова заплатить полмиллиона долларов человеку, который вернет ранее украденных двух ее французских бульдогов.