Общество

Очередные ограничения: кто теперь на сможет покинуть ОРДО

Новые правила приняли в так называемом «минюсте»

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В ОРДО приняли очередное странное решение. Так здесь ввели принудительного воздействия на должника, которое заключается в том, чтобы ограничить его право выезда за пределы «республики».

В так называемом «минюсте» «ДНР» отмечается, что в случае уклонения должника от выполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением (при условии, что сумма задолженности превышает 10 000 руб.), а также требований неимущественного характера, иных требований (если сумма задолженности составляет от 30 000 руб.), судебный пристав имеет право обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника за пределы ОРДО до выполнения обязательств, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

При этом только в двух случаях можно будет снова получить разрешение на выезд с «республики».  Это вынесения судебным приставом постановления об окончании исполнительного производства и вынесения судебным приставом постановления о возврате исполнительного документа в суд или другой орган.

Ранее мы сообщали, сколько жителей ОРДЛО получает украинскую пенсию.

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