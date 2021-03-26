Гинеколога обвинили в растлении 710 женщин: стороны договорились о рекордной выплате

Женщинам выплатят 852 миллионов долларов

Время чтения: 57 Секунд

Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе достиг урегулирования в размере 852 миллионов долларов с 710 женщинами, которые обвинили бывшего гинеколога кампуса в сексуальных домогательствах, а университет — в попытке сокрытия.

Джордж Тиндалл уже несколько десятилетий работает гинекологом в Университете Южной Калифорнии. Чиновники колледжа отстранили его от должности в 2016 году, а затем разрешили ему благополучно уйти на пенсию без представления отчета в медицинскую комиссию штата. Мужчина, который в итоге лишился медицинской лицензии, не признает себя виновным, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Однако более 700 женщин придерживаются другого мнения, обвиняя его в сексуальных домогательствах под видом гинекологических осмотров. Бывшие пациенты обвинили колледж в халатности, заявив, что школа знала о преступлениях Тиндаля в течение многих лет.

Этот случай вызвал широкое возмущение среди преподавателей и студентов после обвинений, появившихся в социальных сетях в 2018 году.

Скандал последовал за аналогичным случаем, потрясшим Университет штата Мичиган. В этом колледже в Ист-Лансинге Ларри Нассар, бывший врач, был обвинен в множественных сексуальных домогательствах. Два раследования 2018 года показали, что он подвергал сексуальному насилию более 350 женщин. Его приговорили к 300 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что Харви Вайнштейн отправится за решетку за изнасилование.