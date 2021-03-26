Общество

Гинеколога обвинили в растлении 710 женщин: стороны договорились о рекордной выплате

Женщинам выплатят 852 миллионов долларов

Время чтения: 57 Секунд

Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе достиг урегулирования в размере 852 миллионов долларов с 710 женщинами, которые обвинили бывшего гинеколога кампуса в сексуальных домогательствах, а университет — в попытке сокрытия.

Джордж Тиндалл уже несколько десятилетий работает гинекологом в Университете Южной Калифорнии. Чиновники колледжа отстранили его от должности в 2016 году, а затем разрешили ему благополучно уйти на пенсию без представления отчета в медицинскую комиссию штата. Мужчина, который в итоге лишился медицинской лицензии, не признает себя виновным, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Однако более 700 женщин придерживаются другого мнения, обвиняя его в сексуальных домогательствах под видом гинекологических осмотров. Бывшие пациенты обвинили колледж в халатности, заявив, что школа знала о преступлениях Тиндаля в течение многих лет.

Этот случай вызвал широкое возмущение среди преподавателей и студентов после обвинений, появившихся в социальных сетях в 2018 году.

Скандал последовал за аналогичным случаем, потрясшим Университет штата Мичиган. В этом колледже в Ист-Лансинге Ларри Нассар, бывший врач, был обвинен в множественных сексуальных домогательствах. Два раследования 2018 года показали, что он подвергал сексуальному насилию более 350 женщин. Его приговорили к 300 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что Харви Вайнштейн отправится за решетку за изнасилование.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Очередные ограничения: кто теперь на сможет покинуть ОРДО

Новые правила приняли в так называемом «минюсте»

«Занимают дома и выгоняют людей», — российские пропагандисты о «Правом секторе»

Возле Покровска на железной дороге якобы стоят составы с военной техникой

В ТКГ рассказали, в каком случае Украина подаст воду в Крым

Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы

Украина должна быть готова: Кравчук прогнозирует расширение агрессии РФ

Кремль, по мнению Кравчука, может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям

РФ проводит зачистку на передовой: уберут всех виновников пыток и убийств

В ОРДЛО «хватает виновных»

Служить пойдут все: в ОРДЛО идет подготовка к призыву

Вступил в силу «приказ» «МВД» о внесении изменений во временный порядок регистрации граждан по месту жительства

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap