Культура

Секс-символ Голливуда выходит замуж: Меган Фокс обручилась с Колсоном Бейкером

Пару Меган и Колсона заметили на днях в мегаполисе у Рокфеллер-центра

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Американская актриса и секс-символ Голливуда Меган Фокс готовится сыграть вторую свадьбу. Журналисты зафиксировали актрису на улицах Нью-Йорка с роскошным обручальным кольцом на руке. Актриса и ее избранник пока никак не комментировали ситуацию. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой The Daily Mail

После 10 месяцев отношений рэпер Колсон Бейкер решился сделать своей избраннице предложение руки и сердца.

Стоит отметить, что пару Меган и Колсона заметили на днях в мегаполисе у Рокфеллер-центра. Тогда Меган была уже с огромным кольцом на безымянном пальце.

Напомним, что еще в прошлом году в СМИ рассказывали, как рэпер намерен жениться на возлюбленной в текущем году. Также молодой человек не скрывал, что хочет детей от возлюбленной.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сисели Тайсон умерла в возрасте 96 лет. Она была известна, среди прочего, роли в фильме «Жареные зеленые помидоры» или сериале «Корзение» с 1977 года.

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