Обмен пленными с ОРДЛО невозможен: Кравчук назвал причину

Ранее в СМИ поступила информация о подготовке передачи Украине нескольких граждан

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчукб заявил, что об обмене пленными с представителями незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛДНР» можно договариваться только на уровне государства. Об этом он заявил в эфире «Апостроф TV», передает УРА-Информ.

Кравчук напомнил, что ранее в СМИ поступила информация о подготовке передачи Украине нескольких граждан. В день передачи пленных, представитель Украины в ТКГ прибыл в аэропорт «Жуляны», для встречи соотечественников. Однако, по неизвестным причинам авиасудно с гражданами Украины не вылетело из Ростова-на-Дону в Минск.

«Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц» — добавил Кравчук.

Ранее сообщалось, что принятие так называемой доктрины «Русский Донбасс» на форуме, который происходит на временно оккупированных территориях Донбасса, является прямым подрывом минских и нормандских договоренностей.