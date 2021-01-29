Минздрав опубликовал расширенный список стран «красной зоны»

В сравнении с прошлой неделей, список стран «красной зоны» увеличился

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый список государств, которые по количеству активных инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к «зеленой» и «красной» зонам. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Стоит отметить, что, к сожалению, в сравнении с прошлой неделей, список стран «красной зоны» увеличился. Отныне в этом списке присутствует 74 государства. К ним относятся: США, Россия, Польша, Франция, Беларусь и Грузия и другие.

Однако, в список стран «зеленой зоны» попали такие государства, как Молдова, Армения, Египет, Турция, Китай, а также ряд других государств.

Также, согласно данным Минздрава, которые были обнародованы пресс-службой ведомства, на территории Украины фиксируется 169,7 активных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. В результате этого, Украина внесена в список стран «зеленой зоны».

Ранее сообщалось, что Украинское правительство готово выкупить излишки новой вакцины от коронавирусной болезни нового типа у стран Европейского Союза. Помимо этого, также власти ведут переговоры более чем с семью производителями вакцины от нового типа коронавируса.