«Дизель шоу»: российская компания купила права на показ

Телеканал принадлежит российской медиагруппе «СТС Медиа»

Время чтения: 39 Секунд

Отныне украинская программа «Дизель Шоу» будет выходить и на российском телевидении. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей Сети, которые обнаружили анонс шоу на российском телеканале «Че!».

Стоит отметить, что телеканал принадлежит российской медиагруппе «СТС Медиа». Он напрямую связан с представителями российской элиты.

«Премьера. Международный комедийный хит. «Дизель Шоу» – с 8 февраля в 18:30 на «Че!», — говорится в анонсе программы на российском телеканале.

Известно, что в рекламе передачи «Дизель Шоу» задействован основной актерский состав шоу, а также актер РФ Сергей Писаренко.

При этом, от комментариев о возможной покупке российским телеканалом прав на «Дизель Шоу» участники шоу и пресс-служба отказались.

Ранее сообщалось, что в «Студии «Квартал 95» прокомментировали просочившуюся в СМИ информацию о том, что российский канал «СТС» приобрел франшизу на съемки юмористической программы «Лига смеха».