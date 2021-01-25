Смерть после вакцины: в Польше от коронавируса скончался человек

Государственной санитарной инспекции Польши было сообщено о 283 побочные реакции на вакцину от новой болезни

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На территории Польши после вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения умер человек. Об этом сообщается в отчете Государственной санитарной инспекции Польши, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что с первого дня вакцинации, которая началась 27 декабря 2020, Государственной санитарной инспекции было сообщено о 283 побочные реакции на вакцину от новой болезни. Отмечается, что 231 из них легкие. Люди жаловались на покраснение и кратковременная боль в месте инъекции.

Теперь в Польше была зафиксирована более острая реакция на вакцину. Смерть после вакцинации наступила у жителя города Олесницы. Сообщаеться, что практически сразу же после прививки от новой инфекции у человека появилась высокая температура, снижение артериального давления, а также тахикардия. К больному три раза вызывали карету скорой медицинской помощи, однако, не госпитализировали. В результате такой реакции гражданин Польши скончался.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине официально уже не действуют тотальные ограничения. Локдаун закончился, а это значит, что Украина возвращается к менее жестким ограничениям.