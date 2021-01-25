Трагедия после «челленджа» в TikTok: погибла 10-летняя девочка

Ужасная трагедия произошла в Италии

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Десятилетняя девочка из в Палермо, Италия, принял участие в TikTok «Blackout Challenge». Ребенок потеряла сознание и, несмотря на быструю реакцию спасателей, скончалась. Правительство Италии решило заблокировать контент для некоторых пользователей приложения.

Вернись 10-летнюю девочку, которая находилась без сознания в ванной, нашла ее 5-летняя сестра. По версии следствия, девушка приняла участие в популярном в TikTok «Challenge», которое включает удушье до потери сознания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Deutsche Welle.

Деочка должна была накинуть ремешок на шею и задержать дыхание, и она попыталась зафиксировать всю ситуацию. Во время «челленджа» у 10-летнего ребенка произошла остановка сердца. Ее доставили в больницу в Палермо, где она, к сожалению, скончалась.

— TikTok был ее миром, как и Youtube. Вот как она проводила время, — рассказал отец девочки. После трагедии итальянские власти решили заблокировать TikTok для людей, возраст которых не может быть установлен.

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