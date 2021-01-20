Культура Экономика

Продажа франшизы «Лиги смеха» российскому каналу: в «Квартале 95» прокомментировали ситуацию

Организация ни подтверждает, ни опровергает указанную информацию

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В «Студии «Квартал 95» прокомментировали просочившуюся в СМИ информацию о том, что российский канал «СТС» приобрел франшизу на съемки юмористической программы «Лига смеха». Об этом пишет «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

В компании сослались на работу со шведским дистрибьютором Eccho Rights. При этом, там не подтвердили и не отрицали продажу франшизы.

«Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты «Квартала», которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights — эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии «Квартал 95″ за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет», — сказано в ответе на запрос.

Также «Студии «Квартал 95» сообщили, что с целью дистрибуции формата Eccho Rights имеют полноценное право знакомить третьих лиц с процессом производства контента. Для этого нет надобности на соглашение «Студии «Квартал 95». Также в пресс-службе добавили, что условия продажи любого формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться

При этом покупку уже подтвердил участник креативной команды российской «Лиги смеха».

«CTC Медиа» давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и «Лига смеха». Уже работаем. Мы в этом около года», — сказал редактор «Международного союза КВН» Евгений Донских.

Ранее сообщалось, что создатели культового сериала «Секс в большом городе» решили снять продолжение спустя много лет. На экранах не появиться героиня Саманты Джонс, однако создатели сообщили, что нашли ей достойную замену, и не одну. 

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