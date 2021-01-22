Культура

Зеленский хотел заступиться за скандальную блогершу: однако в итоге передумал

Президент не стал заступаться за Таисию Онацкую

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В последние дни в интернете, в том числе социальных сетях, продолжается обсуждения скандала связанного с популярной блогершей Таисией Онацкой, которая имеет популярный аккаунт в соцсети TikTok с никнеймом di.rubens.

Напомним, что скандал вокруг нее вспыхнул после того, как в сети появился ролик с ее участием на аллее Небесной Сотни, где она назвала Россию своей любимой страной. Видео начали многие распространять, в том числе и СМИ. Онацкая заявила, что публикация сфальсифицирована, а также, что будет судиться с офицером ВСУ Анатолием Штефаном, который одним из первых распространил ролик.

В свою очередь в Офисе президента рассматривали возможность, что президент Украины заступится за блогершу, но в итоге приняли другое решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«В Офисе Президента хотели, чтобы Президент заступился за блогершу, призвав к адекватности, но после посчитали это слишком рискованным вопросам и было принято проигнорировать этот скандал», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, какой подарок от Джо Байдена ждет Зеленский на свой день рождения.

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