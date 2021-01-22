Зеленский ищет более эффективных исполнителей — эксперт о возможных пертурбациях во власти

Денис Шмыгаль первым может потерять свою должность

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Уже в ближайшее время на ключевых украинских должностях могут произойти пертурбации. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко.

Он заявил, что уже в ближайшее время свою должность может потерять премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Эксперт отметил, что явных предпосылок к увольнению главы кабинета министров нет, но самая вероятность достаточно велика, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«Я могу вам сказать без всяких инсайдов, что, скорее всего, в Офисе президента уже задумываются над заменой нынешнего премьер-министра… Я в своих прогнозах неоднократно говорил, что смена премьер-министра будет обусловлена тем, что нынешний премьер-министр недостаточно эффективен, слишком он серый и средний, а Зеленский ищет более эффективных исполнителей», — заявил Фесенко.

Он отметил, что во время экономического роста необходим другой человек, а не Шмыгаль. Стране нужен тот, который сможет эффективно организовать работу правительства именно на ускорение экономического роста. С этим действующий глава Кабмина, по мнению эксперта, не справится.

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