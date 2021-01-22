Общество

В Нидерландах вводят комендантский час: впервые со времен Второй мировой войны

Еще одна странна вводит жесткие ограничения

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Комендантский час будет введен в Нидерландах впервые после Второй мировой войны. Начнет он действовать с субботы.

Парламентское большинство наконец поддержало план комендантского часа вечером в четверг после долгих дебатов, несмотря на первоначальную оппозицию.

Комендантский час, с 21:00 до 4.30, будет действовать с субботы. Исключения оставаться дома в течение этого времени будут применяться только в тех случаях, когда потребуется необходима срочная медицинская помощь, а также в отношении лиц, выполняющих социально незаменимую работу. Также будет разрешено выгуливать собак на поводке. Нарушение запрета будет наказано штрафом в 95 евро, пишет УРА-Информ со ссылкой на местную прессу.

Введение комендантского часа необходимо для ограничения распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.

С середины декабря в Нидерландах закрыты школы и магазины, торгующие ненужными в повседневной жизни вещами. Эти ограничения будут действовать до 9 февраля. Е

Ежедневные всплески инфекции в Нидерландах неуклонно снижались в течение последних трех недель, но эксперты считают, что новые штаммы коронавируса приведут к еще одному значительному всплеску инфекции в следующем месяце, если меры социального дистанцирования не будут ужесточены.

Ранее мы сообщали, что во Франции также ввели комендантский час.

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