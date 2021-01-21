Подарок от Байдена на день рождения: стало известно, что ждет Зеленский

Президент Украины ждет телефонного звонка от американского президента

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25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 43-й день рождения. Как и обычные люди глава государства ждет подарков.

Одним из самых приятных может преподнести новоизбранный президента США Джо Байден. В офисе президента и сам Зеленский надеются, что первый телефонный разговор двух президент состоится именно 25 января, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Именно сейчас лоббисты пытаются эту дату продвинуть. Это будет хороший сигнал всем, что новая Администрация Президента США поддерживает Зеленского», — пишет паблик.

Отметим, что Зеленский вместе с главой ОП Андрее Ермаком смотрел инаугурацию Джо Байдена в присутствии Временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

«Это создание позитивного медийного фона для лоббистов. Источник указывает, что как раз в ближайшие дни лоббисты должны будут продвигать украинский кейс в Администрации Байдена (звонок Байдена Зеленскому), когда тот приступит к полноценной работе», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали о том, как Зеленский будет праздновать свой день рождения.